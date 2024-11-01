Леон Маршан побил мировой рекорд, который держался 12 лет

Французский пловец четырёхкратный олимпийский чемпион Леон Маршан установил мировой рекорд на дистанции 200 м комплексным плаванием.

Лидер сезона преодолел дистанцию на Кубке мира по короткой воде в Сингапуре за 1 минуту 48,88 секунды. Предыдущее достижение принадлежало американцу Райану Лохте (1.49,63 секунды). Оно продержалось 12 лет.

Ранее американская пловчиха двукратная олимпийская чемпионка 2024 года Реган Смит установила новый мировой рекорд на дистанции 100 м на спине. Лучший результат в мире был показан в рамках этапа Кубка мира по короткой воде в Сингапуре и составил 54,27 секунды. Отметим, предыдущее достижение на этой дистанции также принадлежало спортсменке из США и было установлено в октябре этого года (54,41 секунды).