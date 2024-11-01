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Федерации по гребным видам спорта объединятся 1 декабря

Федерации по гребным видам спорта объединятся 1 декабря
Захар Петров и Алексей Коровашков
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Объединение федераций гребного слалома, а также гребли на байдарках и каноэ запланировано на 1 декабря. Об этом стало известно на Отчётно-выборной конференции Федерации гребного слалома России (ФГСР).

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв объявил о намерении объединить организации. Также министр поддержал выдвижение кандидатуры президента Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгения Архипова на пост главы новой федерации. Выборы руководства объединённой структуры состоятся на конференции 1 декабря.

«Конференция констатирует образование нового тренда в управлении спортом — укрупнение федераций. В соответствии с реалиями времени, вновь отмечая позитивную динамику развития нашего вида спорта, международную схему взаимодействия гребного слалома и гребли на байдарках и каноэ, согласно проведённым консультациям с братской федерацией гребли на байдарках и каноэ и Министерством спорта Российской Федерации, берём курс на объединение с ВФБК», – говорится в резолюции отчётно-выборной конференции ФГСР, состоявшейся в пятницу, 1 ноября, в Москве.

Кроме того, Сергей Папуш был переизбран президентом ФГСР. Он возглавляет организацию с 2009 года, и его полномочия продлены на один месяц. Ему поручена задача разработки дорожной карты и координации начальной работы ФГСР и ВФБК.

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