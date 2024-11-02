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«Не президентом США избрался». Губерниев — о назначении Мазепина на пост главы ФВВСР

«Не президентом США избрался». Губерниев — о назначении Мазепина на пост главы ФВВСР
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Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал назначение предпринимателя Дмитрия Мазепина на пост президента Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

«Смотрю на избрание Мазепина положительно. После того, как наших пловцов «кинули» с Олимпиадой, объясняя чёрт‑те что, богатый человек, связанный со спортом, поможет федерации. Главная задача — вернуться на международный уровень, а плавание — фундаментальный олимпийский вид спорта. Могу только пожелать удачи Мазепину. Он не избрался на пост президента США, поэтому давайте не будем много на него навешивать. Он будет делать попытки, стучаться во все двери, но возвращать нас будет не Мазепин», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, 31 октября 56-летний Дмитрий Мазепин был избран на пост президента Федерации водных видов спорта России. Он является отцом российского гонщика Никиты Мазепина, который выступал в Формуле-1 за команду «Хаас» в 2021 году.

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