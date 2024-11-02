Реган Смит установила новый мировой рекорд на дистанции 200 м на спине в короткой воде

Американская пловчиха двукратная олимпийская чемпионка 2024 года Реган Смит установила новый мировой рекорд на дистанции 200 м на спине в короткой воде.

На этапе Кубка мира в Сингапуре она проплыла дистанцию за 1:58,83. Прежний рекорд (1:58,94) принадлежал австралийке Кейли Маккиоун.

Ранее американская спортменка на соревнованиях в Сингапуре также обновила мировой рекорд на дистанции 100 м на спине (54,27), превзойдя своё достижение, которое было установлено в октябре этого года (54,41 секунды).

22-летняя Смит — двукратная олимпийская чемпионка Парижа‑2024 в комбинированных эстафетах, трёхкратная победительница чемпионатов мира в 50-метровом бассейне.