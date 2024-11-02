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«Его успех феноменален». Михаил Мамиашвили — о победе Садулаева на ЧМ по спортивной борьбе

«Его успех феноменален». Михаил Мамиашвили — о победе Садулаева на ЧМ по спортивной борьбе
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Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о победе Абдулрашида Садулаева на чемпионате мира в неолимпийских весах в Албании. Российский борец вольного стиля стал сильнейшим в весовой категории до 92 кг.

«Мы находимся в начале олимпийского цикла, и пусть чемпионат мира и завершился блестящей победой Абдулрашида Садулаева, считаю, что медали мы недобрали. Тем не менее мы находимся в начале олимпийского цикла, дальнейшие шаги мы обсудим на исполкоме ФСБР, который пройдёт в середине ноября. Конечно, Абдулрашид подарил всем нам невероятные эмоции. Огромные слова благодарности ему за его труд, за его победу. Некоторые скептически оценивали его шансы с такими мастерами ковра, как американец Тэйлор и иранец Гасемпур, но Рашид в очередной раз доказал, что именно он сильнейший, его успех феноменален. Убеждён, что Садулаев продолжит бороться и побеждать. В этом году он столкнулся с рядом травм, визовых и политических ограничений, но, невзирая на это, он завершил год с золотой медалью, не упустил шанс выиграть чемпионат мира», — приводит слова Мамиашвили официальный сайт ФСБР.

28-летний Абдулрашид Садулаев — двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира. Российский спортсмен не вошёл в число тех, кого Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к участию в ОИ-2024 в нейтральном статусе.

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