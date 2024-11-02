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Каспаров* набрал больше 50% очков против действующих шахматистов на турнире Chess 9LX

Каспаров* набрал больше 50% очков против действующих шахматистов на турнире Chess 9LX
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13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* выступил на шахматном турнире Chess 9LX — 2024 в Сент-Луисе. Он провёл три игровых дня, набрав 50% очков против сильнейших профессиональных шахматистов (4,5 очка). Победителем соревнований стал американский Фабиано Каруана. Он набрал 7,5 из 9 очков, опередив на очко соотечественника Хикару Накамуру.

«Мне понравился турнир. Мне не везло, но я набрал 50% очков. Ладно, мне повезло в партии с Опариным, но я согласился на ничью с Накамурой в позиции, где выигрывал. Буду ли я играть в следующем году? Я всегда здесь играю. Это здорово!» — приводит слова Каспарова* Chess.com.

«Здорово начать и завершить турнир победой! Спасибо Шахматному клубу Сент-Луиса за их поддержку и энтузиазм. Поздравляю Фабиано Каруану с очередным титулом чемпиона США!» — написал Каспаров* на личной странице в социальных сетях.

Напомним, за победу на турнире по шахматам Chess 9LX можно получить $ 30 тыс. c бонусом $ 7,5 тыс. за чистое первое место.

*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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