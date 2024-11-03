Ронни О'Салливан обыграл Нутчарут Вонгарутай в матче International Championship 2024

Сегодня, 3 ноября, семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан, занимающий пятое место в мировом рейтинге, обыграл Нутчарут Вонгарутай из Таиланда в квалификационном матче International Championship 2024 по снукеру. Встреча завершилась со счётом 6-3 в пользу англичанина.

International Championship 2024 проходит с 3 ноября и продлится до 10 ноября. В первом раунде девять матчей, победители которых примут участие в жеребьёвке второго раунда. Победитель мероприятия этого года получит приз в размере £ 175 тыс. ($ 266 тыс). Действующим чемпионом турнира является китайский спортсмен Чжан Аньда.