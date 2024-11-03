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«Чеховские медведи» обыграли ЦСКА в матче чемпионата России по гандболу

«Чеховские медведи» обыграли ЦСКА в матче чемпионата России по гандболу
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Сегодня, 3 ноября, на домашней арене во Дворце спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова гандбольный клуб «Чеховские медведи» обыграл московский ЦСКА в рамках мужской Суперлиги-2024/2025. Итог встречи — 29:24 (16:14) в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий хозяев Кирилл Котов, забросивший девять мячей. На счету его одноклубника Ивана Шельменко и гандболиста ЦСКА Юлиана Гирика по пять голов.

«Чеховские медведи» с 18 очками занимают вторую позицию в турнирной таблице чемпионата страны. Они уступают лидирующему «Зениту» по результату в личной встрече. Столичный ЦСКА на третьем месте (16).

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