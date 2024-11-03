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Игрок в американский футбол получил травму, празднуя тачдаун в стиле Криштиану Роналду

Игрок в американский футбол получил травму, празднуя тачдаун в стиле Криштиану Роналду
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Футболист «Мемфис Тайгерс» Демир Блэнкамси в матче чемпионата NCAA с командой УТСА (36:44) травмировал голеностоп после неудачного празднования тачдауна.

Игрок отметил результативное действие в стиле Криштиану Роналду и неудачно приземлился на газон, подвернув голеностоп. Затем его нога неестественно выгнулась в области колена. Блэнкамси не смог продолжить матч и выбыл на неопределённый срок. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео неудачного празднования игрока.

«Мемфис Тайгерс» одержал семь побед и потерпел два поражения в чемпионате NCAA. Команда занимает третье место в Американской атлетической конференции.

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