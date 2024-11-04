Ронни О'Салливан вышел в 1/16 финала на International Championship 2024

Сегодня, 4 ноября, семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан, занимающий пятое место в мировом рейтинге, обыграл Хэ Гоцяна из Китая в матче 1/32 финала International Championship 2024 по снукеру. Встреча завершилась со счётом 6-2 в пользу англичанина.

На следующей стадии турнира О'Салливан сыграет с победителем встречи Али Картер — Джексон Пэйдж.

International Championship 2024 проходит с 3 ноября и продлится до 10 ноября. Победитель мероприятия этого года получит денежный приз в размере £ 175 тыс. ($ 266 тыс). Действующим чемпионом турнира является китайский спортсмен Чжан Аньда.