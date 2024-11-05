Трёхлетний индийский шахматист стал самым молодым игроком в рейтинге ФИДЕ

Индийский шахматист Аниш Саркар стал самым молодым игроком с рейтингом ФИДЕ в возрасте 3 лет, 8 месяцев и 19 дней. Юный спортсмен родился 26 января 2021 года. По данным на 31 ноября, рейтинг Саркара составляет 1555.

Ранее обладателем этого достижения был другой индийский шахматист, Теджаса Тивари, который в 2023 году стал самым молодым участником рейтинга ФИДЕ в возрасте 5 лет.

Согласно правилам Международной шахматной федерации (ФИДЕ), игрок должен принять участие как минимум в пяти партиях с рейтинговыми шахматистами за 26 месяцев и набрать 1/2 очка.

Как сообщает First Post, трёхлетний Аниш Саркар набрал 5,5/8 и занял 24-е место в своём первом классическом рейтинговом турнире.