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Гандболистки «Ростов-Дона» победили ЦСКА, одержав 10-ю победу подряд в Суперлиге

Гандболистки «Ростов-Дона» победили ЦСКА, одержав 10-ю победу подряд в Суперлиге
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Действующие чемпионки России гандболистки ЦСКА на своей площадке уступили серебряным медалисткам прошлогоднего первенства команде «Ростов-Дон». Игра 10-го тура чемпионата России — 2024/2025 завершилась со счётом 26:23 в пользу ростовчанок.

Самыми результативными игроками встречи стали армейские гандболистки Анастасия Илларионова и Юлия Козаченко, а также левая полусредняя гостей Дарья Стаценко, забросившие по шесть мячей.

Это 10-я подряд победа ростовской команды в женской Суперлиге в 10 матчах. С 20 очками команда уверенно занимает первое место в турнирной таблице. ЦСКА имеет в своём активе 14 очков и находится на четвёртой позиции.

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