РУСАДА с начала 2024 года взяло у спортсменов почти 10 тыс. допинг-проб

Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в октябре взяли у спортсменов 833 пробы.

«В октябре Российским антидопинговым агентством были отобраны 833 пробы», — приводит слова представителя организации ТАСС.

Всего с начала года РУСАДА было собрано 9886 проб. В 2023 году организация взяла 11 091 пробу, в 2022 — 11 053.

Ранее глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова высказалась о влиянии на работу с другими спортсменами допинг-дела фигуристки Камилы Валиевой, которую 29 января 2024 года отстранили на четыре года. Результаты спортсменки с 25 декабря 2021 года были аннулированы.