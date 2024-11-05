В летнем сезоне Спартакиада сильнейших пройдёт в 15 видах спорта

В департаменте спорта высших достижений Минспорта России сообщили, что в прорабатываемом проекте будущие соревнования Спартакиады сильнейших, которые названы Кубком сильнейших спортсменов по летним видам спорта, пройдут в 15 видах.

Виды спорта, включённые в Кубок сильнейших: гандбол, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, лёгкая атлетика, плавание, прыжки в воду, прыжки на батуте, современное пятиборье, спортивная борьба, самбо, спортивная гимнастика, тяжёлая атлетика, пляжный футбол, хоккей на траве, художественная гимнастика.

Ранее стало известно, что Кубок сильнейших спортсменов по зимним олимпийским видам спорта с участием спортсменов России, Беларуси и других стран пройдёт только в трёх видах спорта.