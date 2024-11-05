Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В летнем сезоне Спартакиада сильнейших пройдёт в 15 видах спорта

В летнем сезоне Спартакиада сильнейших пройдёт в 15 видах спорта
Комментарии

В департаменте спорта высших достижений Минспорта России сообщили, что в прорабатываемом проекте будущие соревнования Спартакиады сильнейших, которые названы Кубком сильнейших спортсменов по летним видам спорта, пройдут в 15 видах.

Виды спорта, включённые в Кубок сильнейших: гандбол, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, лёгкая атлетика, плавание, прыжки в воду, прыжки на батуте, современное пятиборье, спортивная борьба, самбо, спортивная гимнастика, тяжёлая атлетика, пляжный футбол, хоккей на траве, художественная гимнастика.

Ранее стало известно, что Кубок сильнейших спортсменов по зимним олимпийским видам спорта с участием спортсменов России, Беларуси и других стран пройдёт только в трёх видах спорта.

Материалы по теме
Министр спорта пообещал провести в России Спартакиаду. Мы узнали, когда и как это будет
Министр спорта пообещал провести в России Спартакиаду. Мы узнали, когда и как это будет
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android