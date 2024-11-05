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Стали известны ориентировочные даты проведения летнего Кубка сильнейших

Стали известны ориентировочные даты проведения летнего Кубка сильнейших
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В департаменте спорта высших достижений Минспорта России сообщили, что летняя Спартакиада сильнейших, которая названа Кубком сильнейших спортсменов по летним видам спорта, запланирована на май-июнь 2025 года.

Ранее в лёгкой атлетике в качестве предварительных дат проведения Кубка сильнейших был выбран август, а именно 22-24 августа.

Виды спорта, включённые в Кубок сильнейших: гандбол, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, лёгкая атлетика, плавание, прыжки в воду, прыжки на батуте, современное пятиборье, спортивная борьба, самбо, спортивная гимнастика, тяжёлая атлетика, пляжный футбол, хоккей на траве, художественная гимнастика.

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