Снукеристы Джадд Трамп и Марк Селби вышли в третий круг International Championship — 2024

Английский снукерист, чемпион мира 2019 года, первый номер мирового рейтинга Джадд Трамп вышел в 1/8 финала турнира International Championship — 2024 в Нанкине (Китай). В матче второго круга он со счётом 6:4 обыграл своего соотечественника 31-го номера мировой классификации Джозефа О'Коннора.

В 1/8 финала турнира в Нанкине Трамп сыграет с победителем встречи второго круга Райаном Дэем из Уэльса и китайцем Си Сю.

В другом матче 1/16 финала соревнований в Китае четвёртый номер мирового рейтинга англичанин Марк Селби обыграл Ноппона Саенгхама из Таиланда, занимающего 27-е место в мировой классификации. Игра завершилась со счётом 6:3 в пользу Селби, который в следующем раунде встретится с соотечественником Гэри Уилсоном.

International Championship 2024 проходит с 3 ноября и продлится до 10 ноября. Победитель турнира получит денежный приз в размере £ 175 тыс. ($ 266 тыс.). Действующим чемпионом соревнований является китайский спортсмен Чжан Аньда.