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Индия подала официальную заявку на проведение Олимпиады 2036 года

Индия подала официальную заявку на проведение Олимпиады 2036 года
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Индийская олимпийская ассоциация (IOA) официально направила письмо в принимающую комиссию Международного олимпийского комитета (МОК), в котором официально выразила заинтересованность Индии в проведении Олимпийских и Паралимпийских игр в 2036 году.

«Индия готовится принять Олимпиаду 2036 года. В этой связи вклад спортсменов, которые выступали на предыдущих Олимпиадах, очень важен. Вы все, должно быть, наблюдали и пережили многое. Мы хотим задокументировать это и поделиться этим с правительством, чтобы не упустить ни одной мелочи при подготовке к 2036 году», — приводит слова премьер-министра Нарендры Моди India Today.

Летние Олимпийские игры — 2028 пройдут в Лос-Анджелесе (США), а Брисбен (Австралия) примет Игры 2032 года.

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