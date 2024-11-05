Индия подала официальную заявку на проведение Олимпиады 2036 года

Индийская олимпийская ассоциация (IOA) официально направила письмо в принимающую комиссию Международного олимпийского комитета (МОК), в котором официально выразила заинтересованность Индии в проведении Олимпийских и Паралимпийских игр в 2036 году.

«Индия готовится принять Олимпиаду 2036 года. В этой связи вклад спортсменов, которые выступали на предыдущих Олимпиадах, очень важен. Вы все, должно быть, наблюдали и пережили многое. Мы хотим задокументировать это и поделиться этим с правительством, чтобы не упустить ни одной мелочи при подготовке к 2036 году», — приводит слова премьер-министра Нарендры Моди India Today.

Летние Олимпийские игры — 2028 пройдут в Лос-Анджелесе (США), а Брисбен (Австралия) примет Игры 2032 года.