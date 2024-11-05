Министр спорта РФ: международные чиновники дискриминируют не только Россию

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв высказался о недопуске российских спортсменов на международные соревнования.

«Дело в том, что международные чиновники, которые принимают такие решения, дискриминируют не только нас, Россию и наших спортсменов, но и всех остальных, потому что без конкуренции с российскими атлетами результаты не такие честные. И внуки спросят какого-нибудь чемпиона лет через 20-30: «Старина, ты вот золото выиграл, а ты у кого выиграл?» Там не было наших, значит, ты липовый чемпион. Мы поборемся за права наших спортсменов и всех.

Спорт, на наш взгляд, должен объединять людей, а не разъединять, и позиция России однозначна. Дискриминация по национальному, расовому и политическому признаку недопустима. Считаем, что нужно действовать больше в юридическом ключе — садиться за стол переговоров и решать этот вопрос, чем по поручению главы нашего государства наша команда уже занимается», — сказал Дегтярёв во время федерального просветительского марафона «Знание. Первые».

В 2022 году по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) большинство международных спортивных федераций отстранили российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать их к турнирам, но только в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.