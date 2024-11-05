Российский бренд FORWARD представил новую коллекцию зимней одежды, которая является настоящим must have этого сезона. В центре внимания — пуховики, способные не только защитить от суровых холодов, но и стать ярким акцентом ваших зимних образов. Пуховики FORWARD привнесут нотку элегантности, и вы будете выглядеть стильно даже в самые морозные дни.

Фото: Пресс-служба Forward

В этом сезоне FORWARD сделал акцент на функциональности и разнообразии моделей. В новой капсуле классические и удлинённые пуховики, идеально подходящие для любой фигуры. Цветовая палитра многогранна – от классических чёрного и серого оттенков до нежного бежевого и насыщенного бордо. Сочетая пуховики FORWARD с другими элементам гардероба, можно подобрать свой по-настоящему уникальный зимний образ.

Не менее важным элементом новой линейки стали утеплённые костюмы. Они выполнены из премиальных материалов, не сковывают движения и спасут вас от холода даже в минус 15. Идеальный выбор для суровых морозных дней.

Фото: Пресс-служба Forward

Зимняя обувь – ещё один ключевой элемент новой коллекции. Она не только устойчива к дождю, снегу и грязи, но и станет стильным дополнением к вашему образу. А кроссовки из новой линейки идеально подойдут для активных уличных тренировок. В кроссовках FORWARD можно без опаски бежать по снегу, ведь протектор сделан из износостойкого каучука. Он не скользит и ведёт себя уверенно на любых поверхностях. А благодаря специальному утеплителю Thinsulate вы не замёрзнете суровой зимой. В некоторые модели кроссовок даже встроили систему быстрой шнуровки. И это очень удобно – простым вращением специального диска можно подогнать посадку под себя.

Фото: Пресс-служба Forward

Завершить зимний лук помогут элегантные аксессуары: вельветовые кепки, тёплые шапки и перчатки. Они не только согреют ваши руки и уши, но и подчеркнут вашу индивидуальность. Каждая деталь коллекции продумана до мелочей, чтобы вы могли наслаждаться зимой, оставаясь на пике моды.

Главными героями рекламной съемки новой коллекции FORWARD стали боец смешанных единоборств Владимир Минеев и его жена Екатерина Минеева.

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