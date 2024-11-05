Владимир Путин поздравил борца Абдулрашида Садулаева с победой на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил борца Абдулрашида Садулаева с победой на чемпионате мира в весовой категории до 92 кг.

«Уважаемый Абдулрашид Булачевич! Поздравляю Вас с блестящей победой.

Несправедливое отстранение от участия в Олимпийских играх 2024 года не сломило Вас, закалило характер, сделало сильнее. И на чемпионате мира в Тиране Вы убедительно продемонстрировали свои лидерские качества, уверенно одолели опытных соперников и в шестой раз поднялись на высшую ступень пьедестала почёта.

Убеждён, что Ваш яркий триумф станет примером для будущих поколений спортсменов. Желаю Вам новых достижений и всего наилучшего», — говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте президента.