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Владимир Путин поздравил борца Абдулрашида Садулаева с победой на чемпионате мира

Владимир Путин поздравил борца Абдулрашида Садулаева с победой на чемпионате мира
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Президент России Владимир Путин поздравил борца Абдулрашида Садулаева с победой на чемпионате мира в весовой категории до 92 кг.

«Уважаемый Абдулрашид Булачевич! Поздравляю Вас с блестящей победой.

Несправедливое отстранение от участия в Олимпийских играх 2024 года не сломило Вас, закалило характер, сделало сильнее. И на чемпионате мира в Тиране Вы убедительно продемонстрировали свои лидерские качества, уверенно одолели опытных соперников и в шестой раз поднялись на высшую ступень пьедестала почёта.

Убеждён, что Ваш яркий триумф станет примером для будущих поколений спортсменов. Желаю Вам новых достижений и всего наилучшего», — говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте президента.

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