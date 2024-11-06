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Дегтярёв сообщил о переговорах по возвращению юношеских сборных России на турниры

Дегтярёв сообщил о переговорах по возвращению юношеских сборных России на турниры
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв сообщил, что министерство спорта РФ ведёт активные переговоры, посвящённые вопросу возвращения юношеских сборных России на международные турниры.

«Мы с рядом федераций по видам спорта ведём сейчас вопрос, что начинать возвращение в мировой спорт мы будем с наших кадетских и юношеских сборных, чтобы молодёжь получила доступ к международным соревнованиям», — приводит слова Дегтярёва, сказанные во время федерального просветительского марафона «Знание. Первые», ТАСС.

В 2022 году по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) большинство международных спортивных федераций отстранили российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать их к турнирам, но только в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.

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