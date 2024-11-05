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«Дал леща, и всё». Министр спорта РФ рассказал, как отговорил сына бросить карате

«Дал леща, и всё». Министр спорта РФ рассказал, как отговорил сына бросить карате
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв рассказал, как отговорил сына бросить карате. Спортивный чиновник сегодня, 5 ноября, принимал участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

«Я сына своего в своё время отговорил бросить карате. Старшего зовут Пётр. Он мне благодарен, потому что уже в 14 лет чёрный пояс получил. Сейчас в Москве продолжает занятия, а чёрный пояс остался в Хабаровске. Так что надо заниматься. Что ему сказал, когда он хотел бросить? Да леща дал ему — и всё. А как иначе? Я же отец», — сказал Дегтярёв.

Напомним, Дегтярёв занимает пост министра спорта с мая 2024 года. Он сместил Олега Матыцина, находившегося на этой должности с 2020 года.

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