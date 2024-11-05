Минспорт РФ прорабатывает создание аналога «Пушкинской карты» для спортивных соревнований

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил о создании аналога «Пушкинской карты» для спортивных соревнований. Об этом он заявил сегодня, 5 ноября, во время федерального просветительского марафона «Знание. Первые».

«Сейчас мы ещё думаем о том, чтобы создать что-то вроде «Пушкинской карты» для посещения спортивных объектов — не только для занятий спортом, но и чтобы поболеть. Как будем называть? Может, в честь какого-нибудь атлета, первого отечественного олимпийского чемпиона», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Ранее министр спорта рассказал, как отговорил сына бросить карате. Дегтярёв уточнил, что «дал ему леща».