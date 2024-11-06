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Чемпион мира Нил Робертсон проиграл Барри Хокинсу во 2-м круге International Championship

Чемпион мира Нил Робертсон проиграл Барри Хокинсу во 2-м круге International Championship
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Чемпион мира по снукеру австралиец Нил Робертсон не смог выйти в 1/8 финала турнира International Championship 2024 в Нанкине (Китай). В матче второго круга он со счётом 1:6 уступил 19-му номеру мировой классификации англичанину Барри Хокинсу.

Ранее семикратный чемпион мира снукерист Ронни О'Салливан в 1/16 финала со счётом 4:6 проиграл хозяину стола 26-му номеру мировой классификации Цзюньсю Пангу.

Хокинс в 1/8 финала турнира в Нанкине сыграет с действующим чемпионом мира соотечественником Кайреном Уилсоном.

International Championship 2024 проходит с 3 ноября и продлится до 10 ноября. Победитель турнира получит денежный приз в размере £ 175 тыс. ($ 266 тыс.). Действующим чемпионом соревнований является китайский спортсмен Чжан Аньда.

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