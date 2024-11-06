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Пловец Шиманович — о провале на ОИ-2024: как оказалось, я заболел за пару дней до старта

Пловец Шиманович — о провале на ОИ-2024: как оказалось, я заболел за пару дней до старта
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Белорусский пловец Илья Шиманович рассказал, что повлияло на его выступление на Олимпиаде-2024. Спортсмен занял 10-е место на 100 м брассом.

— Расскажи подробнее, что произошло на Олимпийских играх? Только 10-е место, хотя все ждали медаль...
— Заболел, как оказалось, за пару дней до старта, но не придавал никакого значения. Думал, что это просто стресс, нехватка стартов, а как оказалось, это была болезнь, которая немного побила. Но что поделаешь, это спорт. Такое бывает. С иммунитетом надо бороться, надо его поддерживать, особенно на пике формы. Многие спортсмены хватают всякую заразу именно на старте, потому что выходят на хорошую форму. Как случилось, так случилось, ты уже ничего не поменяешь. Надо сделать просто выводы и не наступать на эти грабли в будущем, — приводит слова Шимановича Sport5.by.

Илья Шиманович является чемпионом мира 2021 года на короткой воде. Спортсмен выиграл заплыв на 100 м брассом.

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