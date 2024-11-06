«Когда-нибудь стану чемпионом мира». Борец Эмин Сефершаев — о бронзе на ЧМ-2024

Российский борец греко-римского стиля Эмин Сефершаев поделился впечатлениями от выступления на чемпионате мира — 2024 в неолимпийских весах. Он стал бронзовым призёром в весовой категории до 55 кг.

«Эмоций много. Я в весе до 55 кг не боролся три года, с чемпионата мира в Осло в 2021 году. Пришлось поднапрячься с весом после предоставленного Гоги Мурмановичем шанса, и решили с тренером, что нужно попробовать не упустить такой шанс. Два с половиной года нас не пускали ни на одни соревнования, были мысли даже повесить борцовки на гвоздь, а потом ещё и травма серьёзная… Так что медаль чемпионата мира в Тиране — самая тяжёлая в моей жизни. Тот путь, который я прошёл — не передать словами. Но да, обидно, что медаль не золотая. Теперь у меня есть серебро и бронза — надеюсь, что когда-нибудь выиграю наконец чемпионат мира.

Четыре месяца назад, в день финала Игр БРИКС, я стал отцом, у меня родилась любимая дочка. Я самый счастливый человек, бронзовая медаль — это жизненный момент, это оценка труда, но главная победа ждёт меня дома, и её зовут Амина Эминовна», — приводит слова Сефершаева официальный сайт Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Чемпионат мира в неолимпийских весах проходил с 28 по 31 октября в Албании. Борцы греко-римского стиля принесли России две бронзовые медали (Сефершаев и Седрик Лалаев).