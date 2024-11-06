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Скелетонист Третьяков: в нейтральном статусе выступать точно не буду

Скелетонист Третьяков: в нейтральном статусе выступать точно не буду
Александр Третьяков
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Чемпион зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи российский скелетонист Александр Третьяков заявил, что не будет выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за своей принадлежности к ЦСКА.

«Пока нет никаких предпосылок для нашего допуска, всё зависит от политической ситуации, нам остаётся ждать только побед на всех фронтах. Что касается меня, то я представляю ЦСКА, поэтому в нейтральном статусе точно выступать не буду», — приводит слова Третьякова ТАСС.

Напомним, Третьяков является бронзовым призёром Олимпиады 2010 года в Ванкувере и олимпийским чемпионом Игр в Сочи. На Спартакиаде сильнейших — 2024 спортсмен завоевал серебро.

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