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«Сами понимаете почему». Бывший российский гребец рассказал о причинах переезда в Германию

«Сами понимаете почему». Бывший российский гребец рассказал о причинах переезда в Германию
Олег Гусев
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Бывший российский гребец Олег Гусев рассказал, почему решил сменить спортивное гражданство. С этого года байдарочник выступает за Германию.

– Когда приняли решение уехать из России и продолжить карьеру в другой стране?
– Уехал я на фоне определённых обстоятельств, сами понимаете каких. Окончательно решение созрело после сентября 2022 года, в тот момент российские спортсмены были уже отстранены от международных турниров. Сезон закончился, у меня не было понимания, что будет в следующем сезоне. Какие соревнования у нас будут, где, допустят ли на них, для чего я вообще тренируюсь целыми днями.

В сборной никто не смог ответить мне на эти вопросы. В том числе и на вопрос, за что конкретно будет финансовое обеспечение, что нужно будет сделать, чтобы получать зарплату в следующем году как члену национальной команды? Все мы взрослые люди, у многих спортсменов есть семьи. Внятных ответов от руководства сборной я не получил, основной посыл был – тренироваться за идею. В итоге некоторым спортсменам по непонятным причинам отказывали в заработной плате, имею в виду ставку в сборной, — приводит слова Гусева Metaratings.

Олег Гусев является многократным бронзовым призёром ЧЕ и победителем Европейских игр — 2019.

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