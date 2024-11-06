«Такой год повторить невозможно». Йенс Фогт — о перспективах Тадея Погачара в новом сезоне

Бывший велогонщик, победитель этапов супермногодневок «Джиро д’Италия» и «Тур де Франс» немец Йенс Фогт высказался о перспективах чемпиона мира словенца Тадея Погачара в новом сезоне.

«После этого года, когда всё складывалось для него удачно и он вошёл в историю благодаря Джиро, «Тур де Франс» и Кубку мира, повторить это снова и отпраздновать ещё 25 побед практически невозможно. Он точно выиграет от 10 до 15 гонок, но снова выиграет 25? Я желаю ему только лучшего, но провести такой сезон можно только раз в жизни. Но я уверен, что он вновь покажет зрелищные и потрясающие гонки в своём исполнении», — приводит слова Фогта Eurosport со ссылкой на его подкаст «Странный тандем».

26-летний Тадей Погачар в 2024 году стал победителем супермногодневок «Джиро д’Италия» и «Тур де Франс» и чемпионом мира по велошоссе в групповой гонке.