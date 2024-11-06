Джадд Трамп проиграл китайскому снукеристу в 3-м круге International Championship — 2024

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Английский снукерист, чемпион мира 2019 года, первый номер мирового рейтинга Джадд Трамп завершил выступление на турнире International Championship — 2024 в Нанкине (Китай). В матче 1/8 финала он со счётом 4:6 уступил 49-му номеру мировой классификации китайцу Си Сю.

Ранее турнир покинул семикратный чемпион мира снукерист Ронни О'Салливан, который в 1/16 финала со счётом 4:6 проиграл хозяину стола 26-му номеру мировой классификации Цзюньсю Пангу.

Си Сю в четвертьфинале соревнований в Китае встретится с победителем матча между английскими снукеристами Марком Селби и Гэри Уилсоном.

International Championship — 2024 проходит с 3 ноября и продлится до 10 ноября. Победитель турнира получит денежный приз в размере £ 175 тыс. ($ 266 тыс.). Действующим чемпионом соревнований является китайский спортсмен Чжан Аньда.