Депутат Госдумы заявил, что избрание Трампа президентом США поможет российскому спорту

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв высказался о ходе президентских выборов в США и влиянии его итогов на российский спорт.

По данным New York Times, победу на выборах одерживает кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

«Избрание Трампа президентом США может косвенно повлиять на снятие санкций с российского спорта и полноценное возвращение на международные соревнования. Напрямую Трамп не будет заниматься вопросами российского спорта, у него много других задач сейчас, но косвенно он, конечно, может помочь. Если при нём нормализуются отношения между странами, это благоприятно повлияет на ситуацию и в мировом спорте, что очень важно для нас», – приводит слова Свищёва Metaratings.

Ранее кандидат на пост президента США Дональд Трамп поблагодарил бывшего чемпиона UFC Камару Усмана за поддержку.