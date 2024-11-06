Себастьян Коу рассказал о своих преимуществах перед другими кандидатами на пост главы МОК

Глава World Athletics британец Себастьян Коу рассказал, чем отличается от других кандидатов на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК).

«Думаю, что в своём послужном списке могу предложить что-то особенное. Не только как обладатель золотой медали, но и как руководитель заявки, а затем и как председатель лондонской Олимпиады-2012, создающий наследие этих игр, возглавляющий Национальный олимпийский комитет, занимающийся административной деятельностью в World Athletics, а также в течение всего моего времени в политике и коммерческой сфере. Такое сочетание опыта означает, что я понимаю проблемы и возможности, с которыми сталкивается движение со всех сторон. Полагаю, что общим фактором во всем этом опыте является то, что я получаю удовольствие и умею создавать команды. Это то, что я делаю снова и снова, создавая правильные структуры, позволяющие командам процветать, внедрять инновации и находить решения», — приводит слова Коу Sportsin.

Напомним, в расширенный список кандидатов на пост главы МОК вошли Себастьян Коу, Хуан Антонио Самаранч-младший, Кирсти Ковентри, Моринари Ватанабэ, Давид Лапартьян, Йохан Элиаш и Фейсал Аль-Хуссейн. Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года.