Кандидат на пост главы МОК Себастьян Коу рассказал о своём отношении к трансгендерам*

Кандидат на должность президента МОК глава World Athletics британец Себастьян Коу рассказал о своём отношении к трансгендерам* в международном олимпийском движении.

«Я страстно верю в равенство спортивных возможностей независимо от расы, пола или социально-экономического положения. Талант, подкреплённый целеустремлённостью и движимый жаждой успеха, всегда должен преуспевать. Вот почему я верю в защиту целостности женского спорта, начиная с элитного уровня и заканчивая местными клубами и школами. Эти проблемы сложны – с научной и социальной точек зрения, – и мы должны проявлять чуткость и уважение в действиях и на словах, но мне всегда будет неприятно видеть, как биологически рождённая спортсменка – на беговой дорожке, в бассейне или на ринге – соревнуется с биологически рождённым спортсменом-мужчиной в бодибилдинге. Мы знаем, что они оказывают усиливающее воздействие. Наука ясно говорит о пользе тестостерона для укрепления организма и повышения работоспособности. Я не хочу, чтобы спортсменки, приходящие в спорт высших достижений, знали, что наступит момент, за которым биология будет определять результат того, что они делают, и ограничивать их возможности. Олимпийскому движению нужна чёткая политика, чтобы избежать путаницы среди заинтересованных сторон и достичь своих более широких целей. Если придётся выбирать между двумя противоречивыми требованиями, как в данном случае, я не откажусь от приверженности к движению женской категории», — приводит слова Коу Sportsin.

Напомним, в расширенный список кандидатов на пост главы МОК вошли Себастьян Коу, Хуан Антонио Самаранч-младший, Кирсти Ковентри, Моринари Ватанабэ, Давид Лапартьян, Йохан Элиаш и Фейсал Аль-Хуссейн. Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года.