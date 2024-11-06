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Себастьян Коу рассказал, что хочет ввести призовые на Олимпийских играх

Себастьян Коу рассказал, что хочет ввести призовые на Олимпийских играх
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Кандидат на должность президента МОК глава World Athletics британец Себастьян Коу рассказал о возможном введении призовых на Олимпийских играх.

«Призовые — понятие не новое, оно обсуждалось ранее, но сейчас приобретает всё большее значение. Мир меняется. Спортсмены занимают центральное место в этом меняющемся мире. Зачастую они посвящают десятилетия своей жизни достижению олимпийского статуса, который для всех спортсменов является Святым Граалем. Я не верю, что призовые деньги изменят мотивацию элитных исполнителей, для которых олимпийская медаль является вершиной их жизненных устремлений, но в какой–то степени это будет признанием тех жертв, на которые они и их семьи пошли, чтобы попасть туда. И я абсолютно уверен, что средства также должны вкладываться в развитие всех видов спорта на национальном и региональном уровнях, на что Международные федерации тратят большое количество своего времени и ресурсов. На сегодняшний день наибольшая доля доходов World Athletics расходуется на наши программы развития. Это не изменится. Я размышлял о недавнем решении объявить призовые на Олимпийских играх для легкоатлетов. Я, как и многие другие, считаю, что спортсмены приносят доход олимпийскому движению за счёт трансляций, рекламы и продажи билетов – это должно быть признано», — приводит слова Коу Sportsin.

Напомним, в расширенный список кандидатов на пост главы МОК вошли Себастьян Коу, Хуан Антонио Самаранч-младший, Кирсти Ковентри, Моринари Ватанабэ, Давид Лапартьян, Йохан Элиаш и Фейсал Аль-Хуссейн. Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года.

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