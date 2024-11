Лижэнь — о Гукеше: очевидно, что я буду аутсайдером в матче с ним

Действующий чемпион мира китайский гроссмейстер Дин Лижэнь в преддверии матча за звание чемпиона мира высказался о форме своего будущего соперника победителя турнира претендентов индийского шахматиста Гукеша Доммараджу.

«Гукеш сейчас в отличной форме. Он был лучшим игроком на шахматной Олимпиаде. Очевидно, что я буду аутсайдером в этом матче. Но надеюсь, что смогу измениться и по крайней мере дать ему бой, чтобы замедлить его напор и получить шансы на победу», — приводит слова Лижэня Take Take Take.

Напомним, матч за звание чемпиона мира пройдёт в Сингапуре на курорте Resorts World Sentosa с 20 ноября по 15 декабря 2024 года.