«Я очень боюсь проиграть». Дин Лижэнь — о будущем матче за звание чемпиона мира

Действующий чемпион мира китайский гроссмейстер Дин Лижэнь выразил уверенность в том, что сможет вернуться к прежней игровой форме.

«Перед матчем за звание чемпиона мира я вернусь в режим максимальной нагрузки. Мы будем выкладываться по полной и играть много тренировочных партий, чтобы привыкнуть к позициям и новым идеям. Надеюсь, вы увидите меня таким, каким я был на последнем чемпионате мира. Я очень боюсь проиграть, надеюсь, этого не случится. Многие все ещё поддерживают меня. Так что я обязан показать, что заслуживаю этой поддержки», — приводит слова Лижэня Take Take Take.

В прошлом матче за звание чемпиона мира Дин Лижэнь обыграл российского гроссмейстера Яна Непомнящего.