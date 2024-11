Магнус Карлсен дал совет Дину Лижэню в преддверии матча за звание чемпиона мира

16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен прокомментировал состояние действующего чемпиона мира китайца Дин Лижэня в преддверии скорой встречи за шахматную корону.

«Я думаю, люди понимают, что матч за титул чемпиона мира — тяжёлое испытание. Многим особенно тяжело играть и потом восстанавливаться. Я думаю, что Дин Лижэнь ещё не до конца восстановился после предыдущего поединка, несмотря на то что прошло уже много времени. Единственное, что ему поможет — победа в будущем матче. Когда Дин играет, чувствуется его неуверенность. В попытках играть агрессивно ему всё ещё трудно принимать решения, которые нужны, когда ставки так высоки. Он склонен выбирать безопасные варианты, и это может быть чревато.

Я не говорил об этом с Дином, так как не хочу лезть не в своё дело. Но если бы он спросил меня, я бы дал ему лучший совет. Я бы на его месте постарался думать, что всё произошедшее за последние несколько лет не имеет значения. Поэтому ему нужно относиться к каждой игре как к обычной. Гукеш (Доммараджу, будущий соперник Лижэня. — Прим. «Чемпионата») очень сильный игрок, но у него пока нет такого опыта, чтобы не давать сопернику шансов», — приводит слова Карлсена Take Take Take.

Напомним, матч за звание чемпиона мира пройдёт в Сингапуре на курорте Resorts World Sentosa с 20 ноября по 15 декабря 2024 года.