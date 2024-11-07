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Кайрен Уилсон не смог выйти в полуфинал турнира International Championship

Кайрен Уилсон не смог выйти в полуфинал турнира International Championship
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Сегодня, 7 ноября, действующий чемпион мира по снукеру англичанин Кайрен Уилсон уступил китайскому спортсмену Дину Цзюньхуэю в четвертьфинале турнира International Championship. Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу представителя Китая.

Также англичанин Крис Вейклин вышел в полуфинал турнира, обыграв четырёхкратного чемпиона мира шотландского игрока Джона Хиггинса со счётом 6:5.

International Championship 2024 проходит с 3 ноября и продлится до 10 ноября. Победитель турнира получит денежный приз в размере £ 175 тыс. ($ 266 тыс.). Действующим чемпионом соревнований является китайский спортсмен Чжан Аньда.

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