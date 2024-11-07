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Министр спорта Дегтярёв подтвердил, что выдвинет свою кандидатуру на пост президента ОКР

Министр спорта Дегтярёв подтвердил, что выдвинет свою кандидатуру на пост президента ОКР
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв подтвердил, что выдвинет свою кандидатуру на должность президента Олимпийского комитета России (ОКР).

«Планирую выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Олимпийского комитета России и представлю программу развития ОКР 13 декабря на Олимпийском собрании. Президент России Владимир Владимирович Путин дал своё разрешение на участие в выборах. Для меня это большая честь и огромная ответственность. В свете решений, принятых сегодня на заседании исполкома ОКР, хочу поблагодарить уходящего президента ОКР четырёхкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова за его работу. Он руководил комитетом в очень сложные времена», — приводит слова Дегтярёва «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что президент ОКР с 2018 года Станислав Поздняков подал в отставку с занимаемой должности. Выборы на пост нового главы организации пройдут 13 декабря.

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