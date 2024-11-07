Министр спорта Дегтярёв подтвердил, что выдвинет свою кандидатуру на пост президента ОКР

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв подтвердил, что выдвинет свою кандидатуру на должность президента Олимпийского комитета России (ОКР).
«Планирую выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Олимпийского комитета России и представлю программу развития ОКР 13 декабря на Олимпийском собрании. Президент России Владимир Владимирович Путин дал своё разрешение на участие в выборах. Для меня это большая честь и огромная ответственность. В свете решений, принятых сегодня на заседании исполкома ОКР, хочу поблагодарить уходящего президента ОКР четырёхкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова за его работу. Он руководил комитетом в очень сложные времена», — приводит слова Дегтярёва «РИА Новости Спорт».
Ранее стало известно, что президент ОКР с 2018 года Станислав Поздняков подал в отставку с занимаемой должности. Выборы на пост нового главы организации пройдут 13 декабря.