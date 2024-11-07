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Владимир Путин: под давлением МОК превратился в каких-то цирковых артистов

Владимир Путин: под давлением МОК превратился в каких-то цирковых артистов
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Президент России Владимир Путин заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) под давлением извне превратился в цирк.

«Под давлением извне Международный олимпийский комитет превратился в каких-то цирковых артистов. Коммерциализировали олимпийское движение полностью, уничтожают его своими руками», — приводит слова Путина «РИА Новости Спорт».

Напомним, на данный момент главой МОК является Томас Бах. Новые выборы президента организации пройдут в марте 2025 года в Греции. В расширенный список кандидатов на пост главы МОК вошли Себастьян Коу, Хуан Антонио Самаранч-младший, Кирсти Ковентри, Моринари Ватанабэ, Давид Лапартьян, Йохан Элиаш и Фейсал Аль-Хуссейн.

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