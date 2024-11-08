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Оргкомитет Игр-2026 в Милане представил визуальное оформление и пиктограммы

Оргкомитет Игр-2026 в Милане представил визуальное оформление и пиктограммы
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Оргкомитет зимних Игр-2026 в итальянском Милане представил визуальное оформление и пиктограммы грядущих олимпийских и паралимпийских соревнований. В их основе лежит четырёхэлементная схема дизайна, которая демонстрирует итальянскую эстетику и олимпийский дух.

Фото: olympics.com

Фото: olympics.com

«Образ Игр-2026 в Милане демонстрирует необычный визуальный язык, который подчёркивает привлекательность городов и мест проведения соревнований, а также выражает новую концепцию итальянской красоты», — приводит слова главы Оргкомитета Андреа Варнье пресс-служба МОК.

Отметим, что зимняя Олимпиада-2026 в Милане (Италия) пройдёт с 6 по 22 февраля 2026 года.

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