Ксения Шойгу: готовим детальные планы для российских триатлонистов на Олимпиаду-2028

Президент Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу заявила о высоких шансах российских триатлонистов принять участие в Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе (США). Она отметила, что подготовка к Играм уже началась.

«Если говорить о подготовке к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе, то мы уже готовим детальные планы для ряда спортсменов, которые могут там выступить. И у нас нет задачи просто выступить, есть цель как минимум попасть в десятку, а как максимум — подняться на подиум.

Считаю, что это возможно, очень многое поменяется. От многих коллег слышу, что в США спортсменам проще попасть, чем в Европу. Нельзя упускать то, что представитель нашей федерации OCR стал чемпионом мира по гонкам с препятствиями. А эти соревнования проходили в США, так что я считаю, что вероятность очень высока», — приводит слова Шойгу ТАСС.

Летние Олимпийские игры в США пройдут с 14 по 30 июля 2028 года.