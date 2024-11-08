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Российский велогонщик — о Мировом туре: либо пробую, либо со спортом покончено

Российский велогонщик — о Мировом туре: либо пробую, либо со спортом покончено
Роман Ермаков
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Российский велогонщик Роман Ермаков высказался об участии в Мировом туре в составе Bahrain — Victorious. Ранее спортсмен подписал двухлетний контракт с командой, он впервые выступит в туре.

— Вы не боялись, что в нынешних реалиях можете остаться без Мирового тура?
— Я опасался этого, когда ещё был в России. Но когда представилась возможность поехать в бельгийскую команду, я просто сказал себе, что либо пробую, либо со спортом покончено. Другого варианта даже не хотел. Всё сложилось удачно. Рад этому, — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

Ранее 19-летний Ермаков, тогда ещё выступавший за команду CTF Victorious, стал победителем 55-й однодневной гонки «Руота д’Оро» в Италии.

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