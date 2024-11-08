Абдулрашиду Садулаеву подарили 10 млн рублей за победу на ЧМ-2024

Российский борец двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев за победу на ЧМ-2024 в Албании получил в подарок 10 млн рублей. Спортсмен завоевал золото в весовой категории до 92 кг, добыв шестое золото чемпионатов мира в своей карьере.

Награду спортсмену на торжественном чествовании вручил вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Омар Муртазалиев.

Ранее с золотом чемпионата мира-2024 спортсмена поздравил президент России Владимир Путин.

Напомним, российский спортсмен не вошёл в число тех, кого Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к участию в ОИ-2024 в нейтральном статусе.