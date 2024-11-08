Симона Байлз от лица женщин США обратилась к Джо Байдену после президентских выборов

Семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз обратилась к Джо Байдену с просьбой после президентских выборов США.

«Мистер Байден, мне нужно, чтобы вы поднялись, выпрямили спину и сдвинули некоторые вещи с места перед вашим уходом. С любовью, женщины Америки», — написала Байлз на своей странице в социальных сетях.

Напомним, подсчёт итогов выборов ещё продолжается. Дональд Трамп уже получил большинство голосов, поэтому вероятность его победы оценивается многими экспертами в 99%. Сам кандидат уже объявил о своей победе.

На прошедших Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) 27-летняя Байлз завоевала три золотые медали (в командном многоборье, личном многоборье и опорном прыжке). Кроме того, она пополнила свою внушительную коллекцию серебром с вольных упражнений.