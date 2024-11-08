Павел Колобков: верить Себастьяну Коу нельзя ни в коем случае

Олимпийский чемпион по фехтованию, экс-министр спорта России Павел Колобков прокомментировал слова президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяна Коу. Тот ранее заявил, что в World Athletics ищут способ вернуть российских и белорусских спортсменов на международную арену.

«Мы это многократно слышали, и это уже даже не смешно. Верить ему нельзя ни в коем случае. Эти заявления — в угоду его личным политическим интересам. Причём так о Коу думают не только в России, но и в остальном мире. Если не хочешь возвращать российских спортсменов, то, конечно, легче всего сослаться на мнение мифической рабочей группы. А Коу не хочет даже обсуждать вопросы о возможном участии россиян и белорусов в турнирах.

Несмотря на это, наша федерация исправно платит World Athletics. По сути, содержит нескольких представителей международной федерации. Возникает законный вопрос — а зачем мы это делаем, если не знаем ни критерии восстановления, ни хотя бы примерные сроки?» — приводит слова Колобкова ТАСС.

Ранее Себастьян Коу вошёл в расширенный список кандидатов на пост главы МОК.