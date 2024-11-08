Самая сексуальная легкоатлетка мира сделала тату олимпийских колец на бедре

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, признанная в 2017 году самой сексуальной спортсменкой мира, сделала своё первое тату. Шмидт набила олимпийские кольца на бедро.

Фото: страница шмидт в социальных сетях

Ранее Шмидт раскрыла многолетний роман. В кадр трансляции соревнований попал поцелуй Шмидт с бойфрендом Фреди Рихтером-Мендау, который работал на стартах фотографом. Ранее пара не афишировала свои отношения.

Как сообщает BILD, Шмидт состоит в отношениях с бойфрендом около восьми лет. Ради него она даже переехала в Потсдам (Германия) в 2017 году.

Алиса Шмидт стала знаменитой в сентябре 2017 года, когда австралийский мужской журнал Busted Coverage опубликовал её фото с юниорского чемпионата Европы.