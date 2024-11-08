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Ксения Шойгу предположила причины гибели российской триатлонистки в Барселоне

Ксения Шойгу предположила причины гибели российской триатлонистки в Барселоне
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Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу прокомментировала гибель российской триатлонистки Елены Смирновой во время соревнований в Барселоне.

«Мы постоянно были на связи с Всемирной федерацией триатлона, неоднократно обсуждали с президентом Европейской конфедерации триатлона. На стартах это либо сердечно-сосудистые заболевания, либо тромб или тромбоэмболия, очень редко бывают какие-то другие причины. Абсолютно убеждена, что и здесь был именно такой случай. Здесь ничего больше сказать невозможно, такое случается. Мне очень жаль, но здесь мы уверены, что не стоит винить организаторов», — приводит слова Шойгу ТАСС.

Соревнования по триатлону на длинную дистанцию, которые проходят под эгидой Всемирной корпорации триатлона (WTC), прошли в Испании 6 октября. По информации испанских СМИ, Смирновой стало плохо во время заплыва (первого этапа соревнований).

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