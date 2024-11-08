Трёхкратная олимпийская чемпионка сообщила, что попробовала научиться ездить на велосипеде

Трёхкратная олимпийская чемпионка кенийская бегунья Фаит Чепнгетич Кипьегон попробовала научиться езде на велосипеде. Об этом титулованная легкоатлетка рассказала в социальных сетях.

Фаит Чепнгетич Кипьегон Фото: из личного архива Фаит Чепнгетич Кипьегон

«Осваиваю новые навыки», — написала Кипьегон в социальных сетях.

Напомним, кенийская легкоатлетка Фаит Чепнгетич Кипьегон выиграла в финале на дистанции 1500 м на Олимпийских играх — 2024 в Париже с результатом 3.51,29, установив новый рекорд Игр. Второе место заняла спортсменка из Австралии Джессика Халл (3.52,56), а тройку лидеров замкнула представительница Великобритании Джорджия Белл (3.52,61).

На счету Кипьегон также серебро Парижа-2024 на дистанции 5000 м.