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«Не ожидала». Шахматистка Горячкина — о победе на этапе Гран-при ФИДЕ

«Не ожидала». Шахматистка Горячкина — о победе на этапе Гран-при ФИДЕ
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Российская шахматистка Александра Горячкина прокомментировала свою победу на втором этапе серии Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в казахстанском Шымкенте.

«В целом не ожидала такого выступления, но играла очень хорошо, восемь партий из девяти были отличные. Первая партия с [россиянкой Екатериной] Лагно не удалась, но не уступила и в какой-то момент начала выигрывать. Турнир сложился хорошо, и в последнем туре я была уверена, что со мной несчастного случая не произойдёт», — приводит слова Горячкиной ТАСС.

Отметим, что Гран-при ФИДЕ входит в цикл женского чемпионата мира: две лучшие участницы по итогам серии выходят в турнир претенденток 2026 года. Ранее по этим же правилам и Лагно, и Горячкина, ставшие победительницей и вторым призёром серии Гран-при ФИДЕ — 2022-2023, получили путёвки на турнир претенденток 2024 года.

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